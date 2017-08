Dimitrov gudogna a Cincinatti

Grigor Dimitrov ha gudagnà ses emprim turnier da masters 1000. Il Bulgarais ha gudagnà en il final cunter l'Australian Nick Kyrgios cun 6:3 e 7:5.

Igl è stà ina premiera per omadus giugaders da tennis. Per l'emprima giada èn tant Dimitrov sco era Kyrgios stads en in final d'in turnier da masters 1000. A Dimitrov èsi gartegià da nizzegià en l'emprim set si'emprima schanza da break al 4:2. Kyrgios perencunter n'ha betg pudì nizzegiar sias schanzas.

