Dinamo Riga batta Hämeenlinna en la prolungaziun

Ils Lettons gudognan la terza partida da la Cuppa Spengler cunter ils Finlandais da Hämeenlinna cun 4 a 3.

Ils hockeyans da la Lettonia èn sa reabilitads per la clera terrada en il gieu d'avertura da la Cuppa Spengler encunter la Svizra. Dinamo Riga batta ils Finlandais da Hämeenlinna cun 4 a 3 suenter prolungaziun. Il capitani dal club da la KHL, Miks Indrasis, ha decidì il gieu suenter 65 secundas da la prolungaziun. Era sche Dinamo Riga gudogna uschia 2 puncts, na po l'equipa betg pli vegnir emprims da gruppa. Per cuntanscher il mez-final da la Cuppa Spengler ston ils Lettons uss ir venderdi en la qualificaziun. La naziunala svizra dovra en ses proxim gieu uss almain 1 punct per vegnir emprims da gruppa.

Cuppa Spengler 2017 Resultats Gieu Data Squadra da chasa Resultat Squadra d'ordaifer 1 26.12.2017 15:10 Team Svizra 6:1 Dinamo Riga

2 26.12.2017 20:15 Mountfield

3:5 Team Canada 3 27.12.2017 15:10 Hämeenlinna 3:4 cun prolungaziun Dinamo Riga

4 27.12.2017 20:15 Tavau 5:1 Mountfield 5 28.12.2017 15:10 Team Svizra

--:-- Hämeenlinna 6 28.12.2017 20:15 Team Canada --:-- Tavau

7 29.12.2017 15:10

--:--

8 29.12.2017 20:15

--:--

9 30.12.2017 15:10

--:--

10 30.12.2017 20:15

--:--

11 31.12.2017 12:00

--:--



