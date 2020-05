Co vinavant cun las cursas dal Lauberhorn?

Swiss-Ski vul sa cunvegnir cun il comité d’organisaziun per ch'i dettia er en l'avegnir las cursas dal Lauberhorn a Wengen. Il president da la federaziun da skis Urs Lehmann ha preschentà a las medias in plan da trais puncts. Per l’ina stoppian ins vender pli professiunal l'occurrenza gronda. Il segund punct è ina garanzia da deficit da 500'000 francs. Tenor Lehmann indispensabel.

Sch'ils emprims dus puncts sajan ademplids ed i dess tuttina ina giada ina stretga finanziala pervi d' ina cursa annullada, lura veglia Swiss Ski – sco terz punct – gidar cun radund 100'000 francs.