Djokovic sto terminar la stagiun

Pervia d'ina blessura dal cumbel na vegn Novak Djokovic questa stagiun betg pli a sa participar vi da turniers da tennis.

Il giugader da tennis serb Novak Djokovic terminescha la stagiun per immediat. Quai pervi dad ina blessura dal cumbel dretg. Il Serb da 30 onns ha communitgà questa decisiun via Facebook. Al turnier da Wimbledon ha Djokovic stuì dar si en il quartfinal cunter il Tschec Tomas Berdych pervi da sia blessura. A partir da l'emna proxima croda Djokovic uschia per l'emprima giada dapi 10 onns ord ils top 4.

