Dominik Paris gudogna cursa rapida a Bormio

Paris gudogna avant ils dus Norvegiais Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud.

Il Talian Dominik Paris ha gudagnà la cursa rapida a Bormio en l'Italia. Paris è stà per 4 tschientavels pli spert ch'il Norvegiais Aksel Lund Svindal e po uschia festivar sia 9avla victoria en la cuppa mundiala. Terz è vegnì l'utlteriur Norvegiais Kjetil Jansrud.

Meglier Svizzer è vegnì Beat Feuz sco quart. El ha manchentà in plaz sin il podest per mo 14 tschientavels. Il Glarunais Patrick Küng è vegnì 9avel ed ha uschia quest onn per la segunda giada cuntanschì in plaz tranter ils top 15. Il Grischun Mauro Caviezel è daventà 14avel.

RR novitads 14:00