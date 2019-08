Emelie Siegenthaler daventa terza al downhill da la cuppa mundiala a Lai. Gudagnà la cursa ha la franzosa Marine Cabirou avant la leadra da la cuppa mundiala Tracey Hannah da l'Australia. Quai dentant cun sulettamain 0,264 secundas avantatg.

Gia 7 secundas retard sin Cabirou ha Emilie Siegenthaler. Tar il cumbat tranter las cundiziuns difficilas ha la Svizra, oriund da Bienna, dentant era profità dad ina cupitgada da la tudestga Nina Hoffmann. In bun resultat hai era dà per Camille Blanche. La dunna da Le Locle aveva avant in'emna a Val di Sole per l'emprima giada en sia carriera cuntanschì ina plazza da podest.

RR novitads 15:00