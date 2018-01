Dressen engola la show a Beat Feuz

Thomas Dressen da la Germania gudogna la cursa rapida a Kitzbühel. Il svizzer Beat Feuz è segund. Cumplettà il podest ha l'austriac Hannes Reichelt. Durant la cursa è la vista vegnida meglra. Da quai ha il victur tudestg Dressen ch'è partì cun il numer 19 pudì profitar.

Feuz ha tschiffà in start perfetg da la cursa rapida Streif cun il numer da partenza 7. Suenter l'emprim temp intermediar è Feuz stà 26 tschientavels pli spert che Reichelt. Cunzunt en il davos tschancun ha Feuz puspè pudì augmentà ses avantatg. A l'arrivada surpiglia Feuz la testa cun in avantatg da 21 tschientavels avant l'austriac Reichelt.

Feuz sin la Streif 2:41 min, dals 20.1.2018

Il podest

1.Thomas Dressen 1:56,15

2. Beat Feuz + 0,20

3. Hannes Reichelt + 0,41

Marc Gisin

Gisin ha mussà ina buna prestaziun cun il numer da partenza 25. Tar il temp intermediar è el schizunt stà per 5 tschientavels pli spert che Dressen. Avant la traversa n'ha el dentant gì memia pauc tempo. La fin hai tanschì per in grondius 5avel plaz intermediar.

Ils skiunzs svizzers

5. Marc Gisin

14. Mauro Caviezel

26. Gilles Roulin

29. Patrick Küng

35. Nils Mani

39. Urs Kryenbühl

40. Gian Luca Barandun

43. Ralph Weber

Betg mo per ils skiunz è la partenza Hahnenkamm a Kitzbühel in impurtant punct en l’agenda. Er blers fans sa mettan da viadi a Kitzbühel per sustegnair ils sportists. Tar quels tutga era Mario Dietrich da Panaduz: Gia per la 24avla giada è el avant lieu.

