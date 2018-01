Andri Ragettli è saglì ad Aspen als X-Games per l'emprima giada sin il podest. Il giuven da 19 onns è vegnì terz en il Slopestyle. Be in punct ha mancà a Ragettli per il triumf grond. Il Norvegiais Oystein Braaten ha stuschà el cun ses segund sigl per 0,33 puncts dal segund plaz. Gudagnà ha il Svedais Henrik Harlaut. Quel ha gudagnà l'emprima giada en il Slopestyle, suenter quatter victorias en il Big Air.

Surpraisa tar las dunnas

Sarah Höfflin ha procurà per ina surpraisa tar ils X-Games. Tar ses debut ad Aspen en ils Stadis Unids gudogna la skiunza da Genevra da 27 onns la medaglia d'aur. Gia in di avant era Sarah Höfflin sa rangada tranter las 4 meglras tar il Slopestyle.

