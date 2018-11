La 50avla partida da Vladimir Petkovic sco trenader da la squadra naziunala è ina partida speziala. Sco emprim dat la naziunala Svizra cunter la Belgia ch'è actualmain il numer in dal mund. E segunda vai questa saira a Lucerna per la victoria da gruppa da la Nationas League. Cun in resultat positiv cunter il favurit, po la Svizra terminar la fasa da gruppa sin plaz in e dar lura il zercladur da l’onn proxim il turnier final per la curuna da la Nations League.

Gia dà e pers encunter la Belgia

En la fasa da gruppa da la Nations League ha la Svizra dà cunter l’Islanda, ed avant in mais era cunter la Belgia. A Brüssel ha la Svizra pers la partida cunter la Belgia cun 1:2. Questa saira vul la Svizra damai ina revantscha. Sin il palpiri po la Svizra profitar da duas chaussas: Ella ha l’avantatg da chasa e la Belgia ha da desister pervia dad ina ferida sin l'attatgader da classa Romelu Lukaku.

RR Sportissimo 17:00