Dumoulin declassescha la concurrenza

Il ciclist ollandais Tom Dumoulin ha gudagnà a moda e maniera suverana la cursa cunter l’ura als campiunadis mundials a Bergen en la Norvegia. Ils Svizzers han tuts manchentà in plaz sut ils top 10.

Tom Dumoulin, il grond favurit sin aur, è vegni il meglier a frida cun il grev percurs a Bergen, quai malgrà ch’el è partì sco in dals davos concurrents, lura cura ch’i ha cumenzà a plover. La finala ha Dumoulin, il victur dal Giro d’Italia da quest onn, gudagnà la cursa sur 31 kilometers cun in avantatg da 57 secundas sin il Sloven Primoz Roglic ch’ha lantschà sia carriera cun siglir cun skis. Terz è daventà il victur dal Tour de France e da la Vuelta, Chris Froome. Il Brit ha pers gia 1:21 minuta sin il nov campiun mundial Tom Dumoulin. Il defensur dal titel, il Tudestg Tony Martin, ha stuì sa cuntentar be cun il 9avel plaz.

Küng manchenta sia finamira

Betg vegnì a frida èn ils dus Svizzers Stefan Küng e Reto Hollenstein. Küng che na valeva betg sco in candidat da medaglia aveva dentant tuttina la finamira sin in plaz sut ils top 10. Sin la davosa passascha ensi è Küng dentant cupitgà ed uschia pers bler temp. La finala ha mancà radund ina minuta sin in plaz en ils top 10 e 2:46 minutas sin il meglier temp da Dumoulin. Küng ha uschia stuì sa cuntentar cun il 25avel plaz. In di d’emblidar sco Küng ha resumà suenter la cursa. Reto Hollenstein è vegnì be 40avel.

Cursa cunter l’ura tut speziala

La cursa cunter l’ura als campiunadis mundials da ciclissem a Bergen è stada ina cursa in zic nunusitada. Sin ils davos 3,6 kilometers èsi i ensi nua ch’ils ciclists han giu da surmuntar 316 meters differenza d’autezza. Blers ciclists han perquai midà il velo avant questa ascensiun, dal velo da cursa sin il velo da muntogna. Midà il velo ha tranter auter er il Svizzer Stefan Küng. Absolvì l’entira cursa cun il velo da cursa han perencunter ils victurs da medaglia cun il campiun mundial Tom Dumoulin.