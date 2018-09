Sco gia la stagiun passada vegn il EHC Cuira er en la nova stagiun betg a giugar in gronda rolla en il cumbat per ils plazs a la testa da la tabella en la MySports League, la terza ferma liga da hockey en Svizra.

Il EHC Cuira ha terminà la stagiun passada sin il segund davos plaz en questa MySports League ch’ha giu avant in onn premiera. Be cun in egl blau è il club da la chapitala grischuna mitschada da la relegaziun. Success han ils da Cuira be giu quai che pertutga la culissa da fans. En media han passa 600 fans mintgamai visità ils gieus da chasa da Cuira durant la stagiun 2017/2018. Sulet a Basilea han dapli fans mintgamai visità il stadion.

Top trenader e giugaders giuvens

En il cader dal EHC Cuira figureschan blers giugaders giuvens cun pauca experientscha. Er perquai vegni grev per Cuira en la nova stagiun. La finamira è tuttina da cuntanscher ils playoffs. Ina gronda figura ha l’equipa da Cuira dentant a la banda, quai cun il trenader Konstantin Kuraschev. Il Russ cun experientscha en la KHL, la segunda meglra liga dal mund, pretenda bler da ses giugaders. El vala sco in dir trenader cun ina clera lingia.

Dario Caduff enavos en patria

Il EHC Cuira ha tranter auter engaschà per la nova stagiun il goli Dario Caduff. Ils davos onns ha il goli da Laax giugà a Bülach, ad Arosa e la davosa stagiun a Lucerna. Damai che dus da trais golis tar Cuira cumbattan actualmain cun blessuras ha Caduff survegnì la schanza da turnar tar il club ch’è gia stà ses da chasa en il temp da junior. I saja bel da puspè esser enavos en il Grischun di Dario Caduff.