L'atleta taliana procura per confusiun. Suenter ch'ella aveva annunzià il venderdi en in video en las raits socialas ch'ella fineschia sia carriera ha ella uss dementà sia retratga dal sport d'elita. Ella haja fatg ses post sin instagram suenter avair rut la stgaina en in mument da frustraziun e trumpada ed insumma betg declerà sia retratga. Uschia vegn citada Fanchini sin la pagina d'internet da la Federaziun da skis taliana. Ella veglia uss l'emprim vegnir sauna e pir suenter decider davart ses avegnir, ha ditg la veglia da las trais soras Fanchini.

RR novitads 12:00