Avant trais dis aveva Elena Fanchini rut l'oss dal ventrigl durant in trenament. Fanchini era turnada per dacurt puspè sin ils skis – quai suenter ch’ella aveva giu da cumbatter cun cancer. I saja ina greva frida cun quai ch’ella haja propi quintà cun in return en la cuppa mundiala. Fanchini ha gudagnà en sia carriera duas cursas da la cuppa mundiala.

RR novitads 14:00