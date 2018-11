Il mars 2010 ha Elisa Gasparin dà ses debut en la cuppa mundiala da biatlon. Quatter onns pli tard ha la biatleta da 26 onns dastgà sa participar als gieus olimpics a Sotschi. Quest onn è ella er stada a la partenza als gieus olimpics a Pyeongchang, nua che Gasparin è tranter auter vegnida 6avla cun la staffetta svizra ed uschia gia gudagnà ses terz diplom olimpic.

Ils davos onns ha Elisa Gasparin dentant er adina puspè gì da cumbatter cun la sanadad. En vista a la nova stagiun saja ella dentant puspè sin buna via, uschia Elisa Gasparin. La finamira saja da far il pass sin il podest a cursas da la cuppa mundiala ed il siemi sa chapescha da vegnir en ils fastizs da sia sora gronda, la pioniera dal biatlon en Svizra Selina Gasparin, ed uschia ina giada er gudagnar ina medaglia ad in eveniment grond.

RR sportissimo 17:00