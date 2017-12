Elita da skis è in di pli ditg a Lai

La destinaziun da Lai surpiglia la fin schaner era las cursas da la cumbinaziun da la cuppa mundiala da las dunnas. Uschia è l'elita da skis in di pli ditg a Lai.

Sco la FIS ha communitgà organisescha Lai uschia las cursas ch'eran vegnidas ditgas giu a San Murezzan. Quellas èn la suletta pussaivladad dad anc sa qualifitgar per ils gieus olimpics a Pyeong Chang.

Trais cursas da cuppa mundiala a Lai

Per la fin d'emna dals 27 e 28 da schaner eri gia planisà in slalom gigant ed il slalom. En pli è la cumbinaziun planisada per ils 26 da schaner. Uschia vegn l'elita da skis ad esser in di pli ditg a Lai. Per ils organisaturs munta quai dapli engaschi. Per il super-G da la cumbinaziun stoppia vegnir preparà in ulteriur tschancun da pista e la pista existenta stoppia vegnir schlargiada.

Dapli engaschi en tut ils secturs

Betg mo las pistas da las cursas supplementaras ston vegnir ennavadas e preparadas. Er stoppia tut gia esser semtgà in di pli baud, sco Peter Engler, il president dal comité d'organisaziun vegn en cità en la communicaziun da medias. Plinavant dovria dapli gidanters ed in program general il venderdi.

