Quai che la plazza da ballape è per ils giugaders è la cuschina per Emil Bolli. Là es el da chasa, là es el en ses element. Per la naziunala svizra lai el viver sia fantasia ed emprova di per di da striunar sin il taglier in menu che plascha ad in e scadin. El na possia betg cuschinar per mintgin insatge auter, i dettia dentant mintga di insatge sin il buffet che plascha a tuts. L’impurtant è ch’i saja avant maun products frestgs, sauns e producents cun blers idrats carbonics. Pasta, tartuffels e ris audia tar il mintga di. Avant il di da gieu porscha Emil Bolli dentant er adina puspè ina schuppa da giutta grischuna.

Sin experiments e sin la cuschina russa desista Emil Bolli. El preferescha la cuschina da chasa. Cun quella cuschina sajan ils giugaders era disai. Agid en cuschina survegn Emil Bolli dapi intgins onns da sia feglia Andrea. Plinavant sa gidan cun el di per di er dus trais cuschiniers dal hotel.

RR sportissimo 17:00