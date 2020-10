Emprim gieu per il HCD

L'emprim gieu da la stagiun n'è betg gartegià al HCD. Il club da Tavau perda cun 2:5 encunter Genevra. En l'emprim terz hai anc guardà ora nagut uschè mal per ils da Tavau, cun in pari 1:1. Ma gia suenter il segund terz è la chaussa stada pulit clera. Ils da Genevra han sajettà trais gols. Pir l'ultim fissan ils da Tavau lura puspè vegnids sin turas, ma per la victoria eran els gia memia lunsch enavos.

Ulteriuras partidas da la saira:

Ambri – Lugano 0:3

Bienna – Losanna 6:0

Lakers – Zug 2:3

ZSC Lions – Friburg 5:2

Betg confermà prestaziun da l'onn passà

L'emprim gieu dal HCD ha gì lieu ordaifer cunter Genevra-Servette. Per il HCD fissi en sa sez ì per confermar las fermas prestaziuns da l'Onn passà. L'equipa da Christian Wohlwend ha dà durant l'entira stagiun fitg constant e finì la qualificaziun da l'onn passà sin plaz 3. Pudì franar ils Grischuns ha pir il coronavirus curt avant ils playoffs.

Paucas midadas

Ina midada impurtanta hai dentant dà tar la posiziun da goli. Da nov furma Robert Mayer ensemen cun Sandro Aeschlimann il duo en gol. Da nov tutga il FinlandaisTeemu Turunen tar il quartet ester. El remplazza Mattias Tedenby che ha bandunà il club direcziun KHL en Russia. Uschiglio n'è sa midà nagut ils ultims mais.