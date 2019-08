Il duo talian Fabian Rabensteiner e Michele Casagrande ha gudagnà l’emprim Swiss Epic dal Grischun. Il duo talian ha dominà la concurrenza da mountainbike davent da l’emprim di.

Il duo svizzer Casey South e Noah Blöchlinger è vegnì segund cun in retard da 6 minutas e 38 secundas. Terz cun in retard da 13 minutas e 35 secundas è vegnì in ulteriur duo svizzer, numnadamain Michael Stünzi ensemen cun Marc Stutzmann. La concurrenza ha manà sur 350 kilometers e 12'000 meters d'autezza. Radund 300 equipas èn stadas da la partida.

