Emprima victoria da la stagiun per il HCD

L’emprim gol per il HCD è arrivà gia suenter 194 secundas. Sajettà el ha Enzo Corvi che banduna il club da Tavau a la fin da la stagiun. En la 36avla minuta ha lura Shane Princ fatg il segund gol per il club da Tavau. L’American gioga dapi questa stagiun per il HCD.

Ils ulteriurs resultats

Ambri-Piotta – Bienna 1:5

Berna – Lugano 4:0

Friburg-Gottéron – Zug 3:6

Losanna – Genevra-Servette 4:2

ZSC Lions – SCL Tigers 1:4

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Bienna 3

12:2

9

2.

Zug 3

14:9

9

3.

Berna 3

9:1

8

4.

Losanna

3

10:7

6

5.

SCL Tigers

3

9:6

6

6.

ZSC Lions

3

4:7

4

7.

Ambri-Piotta

3

7:9

3

8.

Lugano 3

8:11

3 9.

Genevra-Servette 3

5:8

3

10.

Tavau 3

5:8

3 11.

Lakers 3

3:9

0 12.

Friburg

3

5:14

0

RR novitads 22:00