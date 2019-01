Suenter tschintg terradas en seria gudogna il HCD per l'emprima giada en l'onn nov.

Emprima victoria per il HCD il 2019

Il Club da hockey da Tavau n'ha betg emblidà il gudagnar. Cunter ils ZSC Lions gudogna il HCD ordaifer cun 1:2. Ils da Tavau han dentant gì da cumbatter fitg per la victoria. Suenter che Hinterkirchner aveva sajettà ils Lions suenter prest 6 minutas en avantatg han ils giugaders da Tavau duvrà 40 minutas per egualisar la partida. En la 45avla minuta ha alura Jung sajettà il 1:1 per il HCD. Cun quai ch'i n'ha dà nagin victur en il temp regular ha la prolungaziun ha stuì decider. Là ha Andres Ambühl sajettà il gol decisiv suenter 52 secundas.

En l'auter gieu dad oz suentermezdi ha Friburg gudagnà ordaifer cunter Ambri-Piotta cun 5:2.

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Zug 32 104:66

67

2.

Berna 32 87:54

65

3.

Bienna

33

102:89 56

4.

SCL Tigers 32

89:73 54

5.

Losanna 35

100:89 54

6.

Genevra 34

93:102 53

7. ZSC Lions

33

83:83 52

8.

Ambri-Piotta

33

91:98 53

9.

Fribourg

33

88:85 50

10.

Lugano

33

102:96 46

11.

Tavau 33

72:116 27

12.

Lakers 33

48:108 17



RR Novitads 21:00