Emprima victoria per Lisa Vittozzi

Emprima victoria en la cuppa mundiala per Lisa Vittozzi.

Per las duas meglras Svizras – Lena Häcki e Susanne Meinen – resultan ils plazs 38 e 39. Entant che Häcki ha fatg dus sbagls da sajettar, ha Meinen sulet manchentà ina giada la noda. Aita ed Elisa Gasparin sa rangheschan sco 67avla e 69avla, e manchentan uschia da sa qualifitgar per la cursa da persecuziun.

Sisum il podest dal sprint vegn per l’emprima giada en sia carriera la Taliana Lisa Vittozzi. Ella distanziescha la Franzosa Anaïs Chevalier per tschintg secundas, e la Svedaisa Hanna Oeberg per 15 secundas. Tuttas trais biatletas n'han fatg nagins sbagls da sajettar

