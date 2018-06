La naziunala svizra da ballape è pronta per ils campiunadis mundials en Russia. Ils Svizzers han gudagnà a Lugano il davos gieu da test encunter il Giapun cun 2:0.

La naziunala svizra ha anc ina giada tancà morala per ils campiunadis mundials da ballape.

Ricardo Rodriguez entras in penalti (42avla minuta) e Haris Seferovic (82avla minuta) han sajettà ils gols per la Svizra.

Il capitani Stephan Lichtsteiner ha giugà ses 100avel gieu per la naziunala svizra.

Glindesdi sgola la Svizra en direcziun Russia ed en ses quartier da basa a Togliatti.

I n'ha betg duvrà in gieu da gala per batter il Giapun ch'ha per gronda part trumpà avant bun 7'000 fans en il stadion Cornaredo a Lugano. Plinavant n'èn omaduas equipas betg idas al limit avant il punct culminant en Russia.

En cumparegliaziun cun il test encunter la Spagna ha il trenader naziunal Vladimir Petkovic fatg gist tschintg midadas. Uschia è Granit Xhaka vegnì enavos en l’equipa suenter sia blessura. En il gol ha giugà il numer dus Roman Bürki ed ils giugaders Mario Gavranovic, Remo Freuler e Breel Embolo han survegnì la schanza da giugar dal cumenzament. Suenter pausa ha Petkovic lura fatg ulteriuras midadas.

Uschia vai vinavant

Glindesdi sgola l’equipa svizra en Russia ed a partir dals 14 da zercladur cumenzan ils campiunadis mundials. La naziunala svizra dat ses emprim gieu da gruppa la dumengia, ils 17 da zercladur la saira a las 20:00 uras temp svizzer encunter la Brasilia. Silsuenter spetgan la Serbia (22-06) e la Costa Rica (27-06). La finamira dals Svizzers è da cuntanscher il quartfinal.