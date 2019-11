Jose Mourinho è il nov trenader dal club da Premier League Tottenham Hotspur. Quai suenter ch’il club da Londra ha relaschà il mardi Mauricio Pochettino. Cun il trenader da l'Argentina ha Tottenham gì pauc success questa stagiun. Suenter ch'il club aveva il matg anc cuntanschì il final da la Champions League, sa chatta Tottenham actualmain be sin plaz 14 da la Premier League.

Jose Mourinho survegn in contract fin la stagiun 2022/23. Per il Portugais èsi in return en la Premier League, suenter che Manchester United aveva relaschà el avant 11 mais. Dapi il december è il trenader da 56 onns stà senza lavur. Suenter Chelsea ed United è Tottenham per il Portugais il terz club da la Premier League.

RR novitads 10:00