Pausa sfurzada per Admir Mehmedi

Durant il gieu tranter la Svizra e l’Irlanda ha il giugader stuì ir durant l’emprima mesadad dal plaz. Uss èsi cler che Mehmedi ha in stgarp d'ina cella musculara e croda or il proxim temp. Quant ditg che ses club tudestg VfL Wolfsburg sto desister dal ballapedist n'è betg cler.

La naziunala Svizra gioga il las proximas partidas da qualificaziun per l'Euro mez november. Lura èn ils adversaris la Georgia ed il Gibraltar.

RR novitads 15:00