Il glindesdi ha gì lieu a Nyon il trair la sort per la fasa da k.o. da la Champions League e da la Europa League. Il FC Basilea frunta en ils sedeschavelfinals da la Europa League sin APOEL Nikosia. Cunter ils Ciprians n'ha Basilea fin uss anc mai giugà.

Ils gieus dals sedeschavelfinals da la Europa League han lieu ils 20 e 27 da favrer 2020. Basilea frunta l'emprim ordaifer sin APOEL Nikosia.

Las partidas dals sedeschavel-finals FC Basilea APOEL Nikosia (ZYP) Espanyol Barcelona (ESP) Wolverhampton (ENG) Braga (POR) Glasgow Rangers (SCO) Gent (BEL) Roma (ITA) Malmö (SWE) Wolfsburg (GER) Benfica (POR) Schachtar Donezk (UKR) Salzburg (AUT) Frankfurt (GER) Inter Mailand (ITA) Ludogorets (ROU) FC Sevilla (ESP) Cluj (ROU) Arsenal (ENG) Olympiakos (GRE) LASK (AUT) AZ Alkmaar (NED) Manchester United (ENG) Club Brügge (BEL) Basaksehir (TUR) Sporting (POR) Ajax Amsterdam (NED) Getafe (ESP) Porto (POR) Bayer Leverkusen (GER) Celtic Glasgow (SCO) FC Kopenhagen (DEN)

Ils otgavelfinals da la Champions League

Las datas per ils gieus dals otgavelfinals èn: ils 18, 19, 25 e 26 da favrer per ils emprims gieus ed ils 10, 11, 17 e 18 da mars per ils segunds gieus.

Il trair la sort per ils otgavelfinals da la Champions League ha generà pliras fischas attractivas:

Las partidas Paris St-Germain Borussia Dortmund Manchester City Real Madrid Valencia Atalanta Bergamo Liverpool Atletico Madrid Bayern München Chelsea Juventus Olympique Lyon Leipzig Tottenham Hotspur Barcelona SSC Napoli

