Europa League: Avantatg per Atlético e Marseille

Er cun in giugader pli pauc ha Atlético pudì tegnair pitg.

Tiers quai ch'els avevan durant 80 minutas in giugader pli pauc ha Atlético Madrid pudì tegnair pitg ad Arsenal cun in 1:1. Il gol dad Antoine Griezmann en la 82avla minuta ha egualisà il resultat per Atlético ed ha uschia impedì la victoria dad Arsenal en il davos gieu a chasa da la cuppa d'Europa cun ses trenader actual Arsène Wenger.

Entant che Atlético ha suenter ses cumenzament mesaun da la stagiun ed il «out» tar la fasa da gruppa da la Champions League pudì prender si ed occupa actualmain plaz 4 tar il campiunadi, è l'Europa League la davosa schanza dad Arsenal per terminar la stagiun dischilussinanta cun l'emprim titel internaziunal sut Wenger ed uschia survegnir il bigliet per la Champions League.

Marseille effizient

Ed Olympique Marseille ha dominà il gieu a chasa cunter Salzburg cun in 2:0. Ed ha uss bunas cartas per pudair giugar il final dals 165 da matg a Lyon.

Fatg puncts per la patria en il stadion vendì or han Florian Thauvin e Clinton Njie.

