Clera victoria per Basilea

Gia suenter 16 minutas ha Petretta sajettà la squadra da Basilea cun 1:0 en avantatg. Quai è dentant er stà il sulet gol per il FCB durant l'emprima mesadad – malgrà ch'ils svizzers avessan bain giu ulteriuras bunas schanzas.

En la segunda mesadad ha alura Valentin Stocker sajettà suenter 53 minutas il 2:0. In gol ch'il FCB havess gia dastgà far pli baud. La squadra dal trenader Marcel Koller ha numnadamain dominà dapi l'emprima minuta il gieu en la Cipra. En la 66avla minuta ha alura Cabral anc fatg il 3:0 per Basilea. Il gieu da return ha lieu l'autra gievgia a las 18:55.

