Ils Young Boys Berna gudognan a chasa cunter ils Glasgow Rangers da la Scozia cun 2:1. Quai malgrà ch'ils Rangers èn ids en avantatg cun 0:1 suenter 44 minutas entras in gol da Alfredo Morelos. En la segunda mesadad ha YB dentant fatg dapli per la partida. Be tschintg minutas en la segunda mesadad ha Assalé sajettà suenter ina bella cumbinaziun il gol tar il 1:1.

Silsuenter han omaduas equipas gì bunas schanzas per far in segund gol. Sulettamain Nsamé ha manchentà duas cleras schanzas per il patrun-chasa. Il gol decisiv è uschia crudà per en l'ultima minuta da la partida. Suenter in lung culp da Van Ballmoos è il bal vegnì tar Fassnacht – quel ha sin a quai pudì sajettar il 2:1.

Remis per Basilea e Lugano

En la Tirchia gioga il FC Basilea cunter Trabzonspor pari 2:2. Basilea mussa ina buna prestaziun è vegn entras gols da Widmer e Cabral da prender in punct enavos en Svizra. Per il FCB èsi gia il quart punct en la segunda partida da questa stagiun en l'Europa League.

L'emprim punct da questa stagiun internaziunala datti per il FC Lugano. A chasa gioga Lugano cunter Dynamo Kiev pari 0:0.

