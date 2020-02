Il FC Basilea è sa qualifitgà per l'otgavelfinal da la Europa League. Il FCB ha er gudagnà il gieu da return cunter Apoel Nikosia. Quai a chasa davant 14'428 aspectaturs cun 1:0. Il gol decisiv per ils Svizzers ha fatg Fabian Frei via penalti en la 38avla minuta.

L'emprima partida ordaifer en Grezia aveva Basilea gudagnà gist cun 3:0. Sin tgi ch'il FCB suonda en l'otgavelfinal, decida la sort damaun a las 13:00 a la sedia principala da l'UEFA a Nyon.

Basilea frunta sin Entracht Frankfurt

En l’otgavelfinal da l’Europa League frunta il FC Basilea sin Eintracht Frankfurt. Il club da la Bundesliga ha giugà pari 2:2 cunter Salzburg. L’emprima partida aveva Eintracht gudagnà cleramain cun 4 ad 1. Il gieu da return è vegnì spustà per in di pervi da malauras.

L’emprima partida da l’otgavelfinal è ils 12 da mars en Germania. Il gieu da return è in’emna pli tard a Basilea.

