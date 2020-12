Gia avant la partida era cler, ils Young Boys dovran a chasa in punct per cuntanscher ils sedeschavelfinals. Ils Bernais avevan gia giugà ordaifer cunter Cluj pari 1:1.

A chasa ha la squadra da Gerardo Seoane dentant duvrà bler cletg per far in punct – a la fin è schizunt sa resultà trais puncts. Ils rumens da Cluj èn gia a partir da l'entschatta stads la meglra equipa sin il plaz. Sulettamain in gol ha mancà a Cluj. Quai er perquai che David von Ballmoos en il gol dad YB ha mussà ina ferma prestaziun. Gist pliras bunas schanzas ha von Ballmoos tegnì.

Fin plain tensiun

En la 84avla minuta ha alura Cluj sajettà il 0:1. Per YB fiss l'Europa League cun quest resultat stà a la fin. En la 93avla minuta han ils Svizzers dentant survegnì sustegn dal arbiter – el tschivla in penalti dispitaivel e trametta il goli da Cluj giu dal plaz. Il penalti ha alura Nsame tutgà suveran. Lez è dentant be curt pli tard vegnì tramess suenter in foul giu dal plaz e manchentà ord quest motiv il sedeschavelfinal. Entras in conter en la 96avla minuta ha Gianluca Gaudino alura anc sajettà il 2:1 per YB.