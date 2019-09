Ils resultats da las squadras svizras

FC Basliea – FK Krasnodar 5:0

Porto – Young Boys Berna 2:1

Lugano – FC Kopenhagen 0:1

En ils emprims gieus da gruppa da l' Europa League han las equipas svizras cumbattì cun different success. Il FC Basilea ha cumenzà cun ina clera victoria da 5:0 a chasa cunter il club russ Krasnodar. Gia suenter 9 minutas ha Kevin Bua sajettà il 1:0 per ils Basilais. La victoria dad ier è segir stà ina buna preperativa per il cumbat a la testa da la Super League questa fin d'emna – là frunta Basilea numnadamain sin ils Young Boys Berna.

Berna cun terrada en il Portugal

Ils Young Boys, che sa chattan en la Super League sin plazza dus, han pers ier saira ordaifer cunter il FC Porto cun 1:2. Cunzunt en l'emprima mesadad da la partida è Berna stà memia flaivel per ils Portugais. Suenter sulettamain 8 minutas ha il FC Porto gia pudì ir en avantatg cun 1:0 entras in gol da Soares. Jean-Pierre Nsame ha bain sajettà en la 15avla minuta entras in penalti il 1:1 per YB, sulettamain sis minutas pli tard ha dentant Soares gia puspè sajettà en avantatg Porto.

RR novitads 23:00