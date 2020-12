In'emprima schanza per cuntanscher ils 16avels finals han ils Bernais manchentà la gievgia saira – cun perder ordaifer cunter la AS Roma cun 1:3.

Quai era sche Jean-Pierre Nsame ha sajettà ils Young Boys en avantatg en la 34avla minuta. Curt avant la pausa an ils Talians egualisà – e lura fatg tut cler en la 81avla minuta cun il 1:3. Ils Talians èn stads cleramain pli ferms.

Ils Young Boys pon viver bain cun la terrada, damai ch'il concurrent direct Cluj ha sulet fatg in pari en l'auter gieu da gruppa cunter CSKA Sofia. Uschia tanscha als Bernais en il gieu da chasa cunter Cluj proxima gievgia in pari, per suandar a la AS Roma en ils 16avels finals.