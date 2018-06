Naziunal/Internaziunal - Europeans e Sidamericans tranter els

Per 16 equipas è l’aventura campiunadi mundial da ballape a fin, per 16 equipas cuntinuescha quest viadi. Tranter quellas era la Svizra ch’è la finala sa qualifitgada suveran per la fasa da K.O., quai sco segund da gruppa davos la Brasilia.