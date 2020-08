Malgrà la pandemia da corona vegnan lantschads questa fin d’emna dus gronds eveniments da sport, il Tour de France ed il grand slam da tennis, il US Open a New York. Omadus events vegnan manads atras sut prescripziuns strictas e senza fullas da fans sco quai ch’ins enconuscha d'auters onns.

Il Tour de France cumenza cun passa dus mais retard e maina durant trais emnas tras la Frantscha fin a Paris ch’è actualmain in dals hotspots da corona. Tut ils ciclists e commembers da mintga equipa èn vegnidas testadas sin il virus avant la partenza. Er durant il tour vegni testà tut a dubel. Avess in ciclist u er in commember d’ina equipa d’avair dus resultats positivs entaifer in’emna vegniss l’entira equipa sclausa dal Tour de France. Plinavant n’èsi quest onn er betg lubì dad ir cun auto u rulotta sin ils pass per mirar la cursa. Fullas da fans a l’ur da la via na vegni perquai betg a dar.

Legenda: Egan Bernal, defensur dal titel ed in dals gronds favurits 2020. Keystone

Cursa per spezialists da muntogna

Il 107avel Tour de France maina quest onn sulet tras la Frantscha ed è 3’500 kilometers lunga. Igl è in’ediziun per ils spezialists da muntogna. Per l'ina maina la cursa sur 30 pass e per l’autra datti be ina cursa encunter l’ura. Ils dus gronds favurits èn il Columbian Egan Bernal, il defensur dal titel, ed il Sloven Primoz Roglic. Omadus na van dentant betg top fit a la partenza. Uschia han era auters ciclists sco il Franzos Thibaut Pinot bunas cartas da triumfar. I fiss l’emprima giada dapi 35 onns ch’in Franzos terminass il Tour de France sisum il podest. Il davos è quai reussì a Bernard Hinault il 1985.

Legenda: Stefan Küng – la speranza svizra en l'etappa encunter l'ura. Keystone

4 Svizzers a la partenza

Per la Svizra parta in quartet cun Stefan Küng, Sebastien Reichenbach, Marc Hirschi e Michael Schär. Lur pensum è en emprima lingia da sa gidar cun lur leader d’equipa. Tuts quatter han dentant er la schanza da forsa gudagnar in’etappa u l’autra. Küng vala lura sco grond trumf en la cursa encunter l’ura, il segund davos di.

Legenda: L'onn passa han radund 700'000 fans visità ils gieus da tennis a New York. Quest onn restan las tribunas vitas. Keystone

US Open avant tribunas vitas

A New York vegn cumbattì per il titel al US Open avant tribunas vitas. Sin l’areal da Flushing Meadows dastgan passar sulet giugaders, funcziunaris ed uffizials. Nagins fans en il pli grond stadion da tennis dal mund, è er insatge spezial per ils giugaders che ston s’adattar uschè bain sco pussibel vid quella nova situaziun. Plinavant dastgan ils giugaders sulettamain sa mover sin l’areal da tennis, en l’hotel u a la plazza aviatica. In’excursiun per exempel a Manhattan na lubeschan ils organisaturs betg.

Legenda: Novak Djokovic ha gia triumfà trais giadas al US Open. Keystone

Novak Djokovic vul titel numer 18

Il grond favurit al US Open 2020 è il Serb Novak Djokovic. El vul triumfar per la 18avla ad in grand Slam da tennis ed uschia vegnir sin ils chaltgogns a Roger Federer che tegn cun 20 titels il record. Djokovic è actualmain il numer 1 dal mund ed è en ina furma grondiusa. Plinavant mancan a New York ses pli gronds rivals, Roger Federer e Rafael Nadal. Er Stan Wawrinka n’è betg da la partida. Bunas cartas da gudagnar quest emprim grand slam da tennis suenter la pandemia da corona vegn er dà a l’Austriac Dominic Thiem, al Russ Daniil Medwedew, al Grec Stefanos Tsitsipas sco er al Tudestg Alexander Zverev.