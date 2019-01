Be dus tschientavels han mancà a l'atleta da la Svizra Centrala per far ses emprim plaz da podest en la carriera. En il sprint da skating da Dresden ha Nadine Fähndrich mussà ina buna prestaziun ed è daventada quarta. Quai suenter trais Svedaisas. Gudagnà ha Stina Nilsson, avant Maja Dahlqvist e Jonna Sundling.

RR novitads 17:00