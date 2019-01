Per Fanny Smith èsi stà la terza victoria en la tschintgavla cursa da la stagiun.

Fanny Smith ha stuì cumbatter cunter trais Canadaiss. Brittany Phelan, Kelsey Serwa e Marielle Thompson èn sa plazzadas davos Smith.

Plaz da podest per Détraz

Tar ils umens è Romain Détraz vegnì terz. Quai davos il Franzos Jean Frédéric Chapuis e l’Austriac Daniel Traxler. Alex Fiva ch’ha gudagnà sonda, è crudà or en il quartfinal. Détraz ha sco sulet dad otg svizzers cuntanschì il final. Procurà per in bun resultat da team han lura anc Jonas Lenherr (6avel) e Marc Bischofberger (8avel).

RR novitad 16:00