Il svizzer Lucien Favre è il nov trenader da Borussia Dortmund, in dals pli populars clubs da la Germania. Favre banduna il club franzos OGC Nice ed ha suttascrit in contract fin il 2020.

Per Lucien Favre è ses nov engaschi a Dortmund in return en Germania ed en la Bundesliga. Suenter ils dus titels da campiun svizzer cun il Club da ballapè da Turitg ils onns 2006 e 2007 ha Favre trenà igl emprim Hertha Berlin e lura Borussia Mönchengladbach. Ils davos dus onns ha Favre trenà en Frantscha igl OGC Nice.

Favre duai purtar la veglia gloria

Uss turna il trenader da 60 onns en Germania e surprenda il club da cult Borussia Dortmund ch'ha giu ina stagiun problematica. Suenter la relaschada dal trenader hollandais Peter Bosz ha era ses successur, igl austriac Peter Stöger, na betg gì il success giavischà. Dortmund ha terminà la stagiun cun in retard da 29 puncts sin il vegl e nov campiun Bayern München. Almain è Dortmund sa qualifichà per la Champions League. Quai dentant mo piz a cup grazia ad ina meglra differenza da gols ch'il concurrent direct Bayer Leverkusen. Uss duai Lucien Favre procurar per novs impuls e manar Dortmund a veglia gloria.

Roger Alig - redacziun da sport.

