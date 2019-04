Legenda: Per l'emprima giada dapi il 1955 cuntanscha il FC Thun il final da la cuppa svizra. Keystone

Il FC Thun cuntanscha il final da la cuppa svizra. Quai per l'emprima giada suenter 64 onns. Ils bernais gudognan ordaifer cunter il FC Lucerna cun 0:1. Quai malgrà che la squadra Lucerna è stada durant lung temp la meglra equipa. Il gol decisiv per la squadra da Thun ha sajettà il il defensur Roy Gelmi en la 80avla minuta. Gelmi ha pudì profitar dad in sbagl dal goli da Lucerna David Zibung.

En il final frunta Thun sin il victur da la partida tranter il FC Turitg ed il FC Basilea. La segunda partida da mezfinal cumenza gievgia a las 20.15

RR novitads 23:00