FCB cun ina gala cunter Benfica

Il FC Basilea ha surprendentamain declassà Benfica Lissabon en il segund gieu da la Champions League. Il campiun svizzer ha battì il campiun da record dal Portugal gist cun 5:0.

1,2,3,4,5 - ils gols dal FCB 2:39 min, dals 27.9.2017

Dus gols avant la pausa, trais gols suenter la pausa per Basilea ed ina carta cotschna cunter Benfica Lissabon. L’emprim gieu en questa campagna da la Champions League avant ils fans da chasa en il St. Jakob-Park n’avess betg pudì ir meglier per l’equipa da Raphael Wicky. Igl è er gist stà la meglra prestaziun dal FCB en questa stagiun suenter ina partenza plitost disgraziada en il campiunadi e la terrada da 0:3 en l’emprim gieu da la Champions League en il stadion Old Trafford cunter Manchester United.

La pli auta victoria dal FCB en la Champions League

Il FCB ha gia procurà per intginas notgs magicas en la Champions League. Il 5:0 encunter Benfica Lissabon è dentant la pli auta victoria insumma da Basilea en questa concurrenza cun mintgamai la crème de la crème dal ballape europeic.

Buna partenza ed ina show suenter pausa

Il gieu cunter Benfica Lissabon ha gia cumenzà perfetg per l’equipa da Raphael Wicky. Cun l’emprima schanza insumma è il FCB ir en avantatg en la 2. minuta entras in gol dal defensur Michael Lang. En la 20avla minuta ha Dimitri Oberlin tuc al 2:0, uschia er il resultat suenter l’emprima mesadad. Enstagl ina reacziun da Benfica Lissabon suenter la pausa è suandada la show da Basilea. L’emprim nizzegia Ricky van Wolfswinkel in penalti al 3:0 en la 59avla minuta e sin il pli tard suenter la carta cotschna encunter Andre Almeida da Benfia en la 62avla minuta è il gieu stà decidì. Dimitri Oberlin cun ses segund gol en la 69avla minuta e Blas Riveros en la 76avla minuta han la finala procurà per il resultat final da 5:0.

Per Basilea in success istoric. Igl è numnadamain l’emprima victoria insumma encunter in’equipa portugaisa. En ils emprims sis duels cunter Benfica, Sporting u il FC Porto avevi dà quatter terradas e duas giadas veva il FCB cuntanschì in pari. Per Benfica cun Haris Seferovic che vegnì sin il plaz en la 67avla minuta per Jonas èsi ina dira terrada, e gia la segunda en questa campagna da la Champions League.