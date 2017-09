FCB retschaiva Benfica Lissabon

Il FC Basilea frunta en il segund gieu da la Champions League sin il campiun da record dal Portugal, Benfica Lissabon. Er quest duel na vala il FCB betg sco il favurit.

Cun Benfica Lissabon spetga danovamain ina dira nusch. Pertge Basilea encunter clubs portugais n’è mai stà in’istorgia da success. Da sis duels encunter Benfica, Sporting u il FC Porto ha il FCB pers quatter e duas giadas giugà pari.

Emprova generala gartegiada

Suenter ina partenza plitost disgraziada en il campiunadi svizzer ha l’equipa da Raphael Wicky gudagnà la fin d’emna il classicher encunter il FCZ ed uschia l’emprova generala sin il segund gieu da la Champions League. Ils giugaders da Basilea pon uschia ir cun in meglier sentiment sin il plaz ch’anc avant l’emprim gieu a Manchester.

Encunter Benfica cun l’attatgader naziunal svizzer Haris Seferovic, ch’ha midà la stad dad Eintracht Frankfurt tar ils Portugais, na vali betg da mussar in bel gieu, in bel ballape, mabain i dovra in cumbat da mintgin da l’entschatta fin la davosa segunda, uschia Raphael Wicky. Tuttina e malgrà il cader giuven na sto il FCB betg sa zuppar. En il passà ha il campiun svizzer procurà pliras giadas per ina notg magica en la Champions League avant ils fans da chasa.

PSG - Bayern

Il gieu tranter il FCB e Benfica Lissabon cumenza las 20:45 uras. En l’auter duel da questa gruppa frunta il ZSKA Moscau sin Manchester United. En la gruppa B vegni tar il duel dals gigants Paris Saint-Germain encunter Bayern München ed en la gruppa C il duel tranter Atlético Madrid e Chelsea.