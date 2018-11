Bayer Leverkusen gudogna a chasa cunter Turitg cun 1:0. Omadus equipas sa qualifitgeschan dentant prematurmain per la fasa da KO da la Europa League, perquai ch'ils auters dus clubs da la medema gruppa ha giugà in pari.

Per Ludovic Magnin è quai l'emprima terrada en l'Europa League. Tuttina po el esser cuntent. Turitg sa qualifitgescha per l'emprima giada per l a proxima runda.

Il sulet gol dal gieu ha sajettà Tin Jedvai en la 60avla minuta. Jedvai ha fatg il gol cun il chau suenter in corner. Cunquai che Ludogorez Rasgrad ed AEK Larnaca han fatg in pari da 0:0 èn uschia Leverkusen sco er Turitg gia sa qualifitgads per la fasa da KO.

Herrlich ha midà mesa equipa

Avant il gieu cunter il FCZ ha il trenader da Leverkusen, Heiko Herrlich, midà enturn l'equipa da rudent. Cumpareglià cun l'ultim gieu da la Bundesliga ha el midà l'equipa sin sis posiziuns.

