Federer / Bencic fan chaussa clera a la cuppa da Hopman

Roger Federer e Belinda Bencic han gudagnà cunter la Russia cun 3:0 en la cuppa da Hopman a Perth (Australia). Pia tant ils gieus singuls sco era il dubel maschadà.

Sursiglir cuntegn supplementar Midadas per tennis «Fast-4» Per gudagnar in set dovri 4 gieus gudagnads.

Tar pari da gieus 3:3 datti in tie-break sin 5 puncts.

Tar pari 40:40 decida il proxim punct (enstagl da «avantatg»)

In servis che tutga la rait e cuntanscha il champ correct vala, na vegn betg repetì. La federaziun da tennis da l'Australia vul uschia partidas pli curtas e pli interessantas per il public.

En il dubel maschadà han Roger Federer e Belinda Bencic gudagnà cunter il duo russ Karen Chatschanow ed Anastasia Pawljutschenkowa (4:3, 3:4, 4:1). Il dubel maschadà vegn giugà en il modus da «Fast-4».

Gia avant il gieu dubel aveva Belinda Bencic procurà per chaussa clera cun gudagnar cunter Anastasia Pawlyuuchenkowa en trais sets (6:1, 3:6, 6:3). Bencic ha attatgà e dominà l'emprim set. Il segund set ha'la pers la controlla dal gieu e stuì cumbatter per la victoria en il terz set.

Avant aveva Roger Federer gudagnà cunter Karen Chatschanow en 2 sets (6:3, 7:6). Auter ch'en l'emprim set ha Federer stuì decider il segund set – e cun quei era il gieu – gieu en il tie-break (10:8).

La Svizra è qualifitgada per il mezfinal da gievgia cunter ils Stadis Unids. Lura vai per la qualificaziun per il final da la cuppa da Hopman a Perth.

