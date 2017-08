Federer cuntanscha senza problems l'otgavel final a Montreal

Roger Federer ha battì l'indigen Peter Polanski en be 53 minutas en dus sets cun 6:2 e 6:1.

Il gieu da la segunda runda al turnier a Canada è stà per Federer ina partenza lucca. En be 53 minutas ha el gudagnà cunter il numer 116 dal mund, quai in di suenter ses 36avel anniversari.

En l'otgavelfinal da gievgia frunta Federer lura ubain sin il numer 17 dal mund, l'American Jack Stock u sin il spezialist a la lingia da basa, il Spagnol David Ferrer. Cunter omadus n'ha Roger Federer anc mai pers.

RR novitads 20:00