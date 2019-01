Cun fadia ha Roger Federer cuntanschì la proxima runda dal turnier da Grand Slam a Melbourne en l'Australia. Cunter il qualifitgant Daniel Evans ha el gì da cumbatter per la victoria. La finala ha Federer gudagnà la partida en trais sets cun 7:6, 7:6, 6:3. La partida ha cuzzà 2:35 uras.

Roger Federer sa qualifitgescha grazia a questa victoria gia per la 20avla giada per la terza runda da l'Australian Open. En la proxima runda frunta el sin l'American Taylor Fitz.

Bencic era vinavant

Suenter Roger Federer è er Belinda Bencic sa qualifitgada per la terza runda dal turnier da Grand Slam a Melbourne. La Svizra ha battì la Casaca Julia Putinzewa en trais sets cun 7:5, 4:6, 6:2.

En la proxima runda frunta Bencic sin la Tschecca Petra Kvitova ch'ha gia gudagnà duas giadas in turnier da Grand Slam, numnadamain Wimbledon.

Laaksonen crudà ora en la segunda runda

Per Henri Laaksonen è l'Australian Open a fin. Il Svizzer perda en la segunda runda cunter l'indigen Alex de Minaur suenter in cumbat da bunamain 4 uras cun 4:6, 2:6, 7:6, 6:4 e 3:6. Er sch'i n'ha betg bastà per sa qualifitgar per la terza runda, ha il Svizzer mussà ina ferma prestaziun.

Il glindesdi passà ha Laaksonen per l'emprima giada en sia carriera gudagnà ina partida ad in turnier da grand-slam.

