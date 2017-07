Federer en il quartfinal da Wimbledon

Al turnier da Grand Slam ha Roger Federer battì il Bulgarais Grigor Dimitrov cleramain en trais sets cun 6.4, 6:2, 6:4. Percunter è il turnier a fin per Rafael Nadal.

Federer ha uschia gia gudagnà sia 88avla partida a Wimbledon. El stat per la 50avla giada insumma en in quartfinal dad in turnier da Grand Slam.

En la proxima runda frunta Federer la mesemna sin il Canadais Milos Raonic ch'ha battì il Tudestg Alexander Zverev en tschintg sets cun 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

Roger Federer maina en la statistica cunter Raonic cun 9:3 victorias. Dentant ha el pers las ultimas duas partidas cunter il Canadais – la davosa giada avant in onn en il mezfinal da Wimbledon suenter tschintg sets.

Nadal out

Surprendentamain a fin è il turnier da Wimbledon per Rafael Nadal. Il Spagnol ha pers ses otgavelfinal cunter il Luxemburgais Gilles Muller en tschintg sets cun 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 e 13:15. La partida ha cuzzà bunamain tschintg uras.

Muller è uschia per la segunda giada en sia carriera en il quartfinal dad in turnier da Grand Slam. En la proxima runda frunta il Luxemburgais da 34 onns sin il Croat Marin Cilic ch’ha battì il Spagnol Roberto Bautista Agut.

