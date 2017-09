Federer maina l’Europa al triumf

Scenari perfetg: Roger Federer ha gudagnà il gieu singul decisiv encunter l’Australian Nick Kyrgios ed uschia gudagnà cun il Team Europa il Laver Cup a Prag en la Tschechia.

Resultat final: Team Europa – Team World 15:9

Dramatic: Roger Federer gudogna il davos gieu singul encunter Nick Kyrgios grazia ad in 11:9 en il match-tiebreak.

Modus: Per la victoria dal Laver Cup èn stads necessaris 13 puncts.

Meglier n’avess il final da l’emprim Laver Cup betg pudì esser. Il cun-iniziant Roger Federer ha manà il Team Europa al titel, quai suenter in gieu dramatic cunter Nick Kyrgios.

Roger Federer ha battì l’Australian cun 4:6, 7:6 e 11:9. En il terz set nua ch’i vegn giugà be in tiebreak fin a 10 puncts ha Federer schizunt gì ina balla da match cunter el.

Nadal perda per l’emprima giada cunter Isner

Al davos di dal Laver Cup ha il Team Europa giu in si e giu. Cumenzà ha il di cun in avantatg da 9:3. Mo lura han l’emprim il duo american cun Jack Sock e JOhn Isner battì il duo europeic cun Tomas Berdych e Marin Cilic en dus sets cun 7:6 e 7:6. Suenter ch’il Tudestg Alexander Zverev ha battì l’American Sam Querrey cun 6:4 e 6:4 ha il favurit e numer 1 dal mund Rafael Nadal stuì magunar ina terrada en ses gieu singul cunter John Isner. Il Spagnol ha pers en ses 7avel duel cunter l’American e spezialist da service cun 5:7 e 6:7. La finala ha Roger Federer gudagnà il punct decisiv per sia equipa, il Team Europa.