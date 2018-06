Il president da la Russia Wladimir Putin ha avert uffizialmain il campiunadi mundial da ballape cun far in bainvegni als fans en tut il mund. Avant hai dà en il stadion Luschniki a Petersburg ina festa d'avertura cun ina show dal chantadur da pop britannic Robbie Williams.

La Russia haja fatg tut per pudair organisar in di da festa per il sport mundial, ha ditg il president russ, Wladimir Putin. El giavischia a tuttas equipas success ed al publicum impressiuns nunemblidaivlas, uschia Putin.

L'amur per il ballape collia nus tuts ad ina equipa.

Sin la tribuna han prendì plaz sper Putin divers schefs da stadi. Politichers dal vest èn stads demonstrativamain absent. Tranter auter protesteschan els cunter la nauscha situaziun dals dretgs umans en il pli grond pajais dal mund.

La Russia organisescha per l'emprima giada in campiunadi mundial da ballape. Il turnier ha lieu en quatter differentas zonas da temp ed en 11 citads.

Il gieu d'avertura giogan la Russia cunter l'Arabia Saudita.

