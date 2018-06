L’intermezzo da Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri suenter ils dus gols cunter la Serbia ha probablamain consequenzas giuridicas. Tgeninas n’è però anc betg cler. Segir è dentant che quel gest ha procurà per malruaus enturn l’equipa svizra.

Sustegn da la Federaziun svizra

La Federaziun svizra da ballape stat cumplettamain davos l’equipa. El na crai betg ch’ils dus giugaders cun ragischs cosovaras albanaisas vegnan serrads, uschia Alex Miescher, il secretari general dal SFV. Ch’il capitani Stephan Lichtsteiner haja, suenter il gieu, medemamain mussà l’evla dubla, mussia ch’els sajan in’equipa solidarica. Per Miescher hajan ils giugaders sa cumportà uschia or da pura euforia. I saja stà in gieu plain emoziuns. I na saja betg stà in signal politic.

En visier ha la FIFA era la Federaziun da ballape da la Serbia. La raschun è ch’intgins fans serbs èn sa cumportads mal en il stadion.

RR novitads 06:00