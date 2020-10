Il contract tranter Joe Thornton ed il HCD è limità sin il cumenzament da la NHL, previs per il 1. da schaner 2021. Il Canadais da 41 onns ha trenà la stad passada cun ils da Tavau, e sa legra tenor atgnas indicaziuns da puspè pudair dar in campiunadi.

Forsa gia la sonda

En l’emprima partida a chasa dal club da hockey da Tavau cunter ils Lakers – pudess Joe Thornton gia purtar il dress dal HCD. I mancan sulet anc detagls administrativs. Il giugader che ha dà betg main che 1’815 partidas da la NHL ha numnadamain in pass svizzer, e na basegna perquai betg ina licenza d’ester.

Thornton aveva giugà l'emprima giada la stagiun 2004/2005 per ils da Tavau, en consequenza dal lockout tar la NHL. Davent dal settember 2012 ha el purtà in'ulteriura giada il dress dal HCD.

En la NHL gioga Thornton dapi il 2005 per ils San Jose Sharks. In contract per la proxima stagiun n'ha el anc betg. Tenor las medias s'interesseschan era auters clubs da la NHL per il Canadais da 41 onns.