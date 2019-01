Fin da stagiun per Michelle Gisin

Michelle Gisin ha tar il super-G a Garmisch Partenkirchen blessà il schanugl dretg. En ina storta a sanester era ella crudada ora, dentant betg crudada. Gisin era silsuenter returnada en Svizra per laschar controllar medicinalmain il schanugl.

Per tractar questa blessura datti differentas opziuns. Sco Swiss Ski scriva, saja Gisin sa decidida per la varianta che permettia a lunga vista las meglras schanzas da guarir. Ina operaziun saja planisada per ils proxims dis.

Uschia na po ella betg prender part al campiunadi mundial ad Åre che cumenza en in’emna.

